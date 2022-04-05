Париж, 5 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Диалог между властями французского острова Корсика и правительством Франции об автономии региона отложен в связи с протестами и беспорядками, которые в очередной раз охватили корсиканские города. Об этом 4 апреля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Переговоры должны были начаться 8 апреля в Париже. В МВД Франции отметили, что «условия для полноценного диалога еще не сформировались». Ведомство также направило главе регионального совета Корсики Жилю Симеони письмо, в котором изложило свою позицию относительно процессов на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на Корсике и назвал их «неприемлемыми».

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