Очёр, Пермский край, 5 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке деревьев в Очёрском районе. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Рубка деревьев

Мужчина, не имея разрешения, совершил рубку 32 берёз. Ущерб лесному фонду оценивается в 176 тыс. рублей. Древесину пермяк продавал как дрова на территории поселка Павловский.

В рамках расследования дела на дорогостоящий автомобиль черного лесоруба наложили арест. Гражданский иск о возмещение ущерба удовлетворен. Ущерб возмещен.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года и десяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка. Приговор вступил в законную силу.