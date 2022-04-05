Цхинвал, , 07:39 — REGNUM Два референдума могут состояться в Южной Осетии: один о вхождении в состав России, второй — о воссоединении с Северной Осетией. Такое заявление сделал глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости.

Анатолий Бибилов Sputnik-ossetia.ru

Бибилов пояснил, что одновременного прямого вхождения в состав России и воссоединения с Северной Осетией быть не может, этого не позволяет законодательство Республики. Только когда Южная Осетия будет уже в составе Российской Федерации, тогда может быть запущен механизм объединения Осетий и тогда должно быть два референдума.

Глава Южной Осетии уточнил, что подобные примеры объединения двух российских регионов уже существуют. Для воссоединения должно состоятся два референдума в двух субъектах РФ.

«Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий», — добавил глава Южной Осетии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России не повлияет на политику «непризнания» этой Республики, которой придерживается Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Грузии сообщили, как отреагируют на референдум в Южной Осетии