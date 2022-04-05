Чебоксары, , 07:38 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подготовлено заявление о привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших кредитное учреждение. Соответствующую информацию опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

4 апреля агентство уведомило о подаче 30 марта в Арбитражный суд Чувашии заявления о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам «Чувашкредитпромбанка». АСВ уточняет, что речь идёт о девяти лицах, все они имеют российское гражданство. О какой сумме ответственности идёт речь, не уточняется.

На сайте Арбитражного суда Чувашии пока нет сведений о подаче данного искового заявления.

Напомним, что АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом в феврале 2020 года, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 25 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АСВ уведомило о том, что рамках дела о банкротстве другого банка в Чувашии — ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) — через суд планируется взыскать более 704 млн рублей с 12-ти человек.

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