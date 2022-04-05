Кемерово, , 07:36 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что легковушка выехала на встречную полосу на улице Суворова, где врезалась в пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали два человека — пассажир и водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса на момент дорожной аварии находились около 20 пассажиров, они не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Комсомольском районе Чувашии. В результате ДТП пострадали 4 человека, двух из них доставили в больницу.