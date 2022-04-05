Токио, , 07:35 — REGNUM Принять участие в конкурсе за право вступления в отряд японских астронавтов, которые будут участвовать в совместной с американцами программе освоения Луны, намерены более четырёх тысяч граждан Японии. Об этом со ссылкой на источники в японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) 5 апреля сообщает агентство Kyodo.

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Список кандидатов, которые успешно пройдут все четыре этапа экзаменов, планируется опубликовать в феврале 2023 года. После этого прошедшие отбор будут официально зачислены в штат JAXA и приступят к программе обучения.

Отмечается, что для всех кандидатов ключевым требованием является опыт работы в профессии не менее трёх лет. Сам перечень необходимых специальностей расширен — теперь принимаются и граждане с гуманитарным образованием. При этом несколько смягчены требования к состоянию здоровья.

Напомним, JAXA в настоящее время располагает семью астронавтами, средний возраст которых достиг 52 года. Из их числа, шансы на участие в программах освоения Луны имеют только двое самых молодых.

Япония с 2019 года является участником программы Artemis — международного проекта, инициированного США и определяющего рамки сотрудничества в гражданской разведке и мирном использовании Луны, Марса и других небесных тел. Одним из направлений программы является «возвращение» человека на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с 20 декабря начало набор астронавтов, которые в перспективе смогут принять участие в программах освоения Луны.

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