Москва, , 07:34 — REGNUM Госдума снимет с рассмотрения в редакции согласительной комиссии закона о возможности возбуждения уголовного дела без заявления потерпевшей стороны по ряду экономических составов, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Андрей Клишас Council.gov.ru

«Закон был отклонён Советом Федерации без создания согласительной комиссии. Попытки преодолеть вето Совета Федерации в Думе не будет», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте Совфед отклонил закон об особенностях возбуждения уголовных дел, если речь идет о гособоронзаказе, госзакупках и нацпроектов.

Принятым Госдумой законом предлагалось закрепить за органами предварительного расследования права возбуждения без заявления потерпевшей стороны уголовных дел, если предметом преступления явилось имущество, выделенное в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Совфед отклонил закон, сенаторы обратили внимание на неопределенность терминов, что может привести к штамповке уголовных дел.

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