Госдума не будет преодолевать вето Совфеда по упрощению возбуждения дел
Москва, 5 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Госдума снимет с рассмотрения в редакции согласительной комиссии закона о возможности возбуждения уголовного дела без заявления потерпевшей стороны по ряду экономических составов, сообщил сенатор Андрей Клишас.
«Закон был отклонён Советом Федерации без создания согласительной комиссии. Попытки преодолеть вето Совета Федерации в Думе не будет», — отметил Клишас в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте Совфед отклонил закон об особенностях возбуждения уголовных дел, если речь идет о гособоронзаказе, госзакупках и нацпроектов.
Принятым Госдумой законом предлагалось закрепить за органами предварительного расследования права возбуждения без заявления потерпевшей стороны уголовных дел, если предметом преступления явилось имущество, выделенное в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Совфед отклонил закон, сенаторы обратили внимание на неопределенность терминов, что может привести к штамповке уголовных дел.