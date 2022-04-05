Москва, , 07:36 — REGNUM Счетная палата проверила ход строительства автодороги «Владивосток — Находка — порт Восточный» и предложила вместо продолжения возведения второго участка (с 43 по 146 км) реконструировать действующую трассу А188 «Артем — Находка — порт Восточный». Основанием для такого предложения стали сложный рельеф проектируемой дороги и высокая стоимость строительства, сообщается на сайте ведомства.

Здание Счетной палаты Audit.gov.ru

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«Оползни на склонах достигают до 10 км в длину, и таких участков много. Проектируемая трасса пересекает 112 водотоков (реки, ручьи, протоки), через которые потребуется возвести как минимум 112 искусственных сооружений. Учитывая предварительную стоимость, а это 309 млрд рублей, и протяженность участка (104 км), средняя цена 1 км составляет порядка 2,8 млрд рублей. Поэтому с учетом уже имеющегося негативного опыта оползневых процессов при строительстве первого участка автотрассы (с 18 по 40 км) мы предложили правительству РФ и губернатору Приморья рассмотреть вопрос о реконструкции действующей трассы «Артем-Находка-порт Восточный» взамен нового строительства», — пояснил на Коллегии аудитор Валерий Богомолов.

Также в пользу старой дороги Счетная палата привела аргумент долгого поиска инвесторов — более двух лет, и в принципе, несущественное влияние новой автотрассы на транзит грузов по территории России.

При этом, относительно уже построенного первого участка дороги, Счетная палата отметила положительную динамику с момента предыдущей проверки: за 10 месяцев 2021 года отставание от графика сократилось более чем в два раза — с 14,5% до 6,4%. Тем не менее, как и прогнозировала СП, объект не был сдан в установленные сроки (первоначальный — декабрь 2020 года, после переноса — декабрь 2021 года). На 1 ноября 2021 года по разным работам отставание составляло от одного до 14 месяцев.

«С учетом корректировки проектной документации и применения решений инженерной защиты, фактическая готовность объекта по итогам прошедшего года составила порядка 55%. Исходя из нормативных сроков выполнения работ после прохождения госэкспертизы, завершение строительства ожидается не ранее 2023 года», — резюмировал Богомолов.

Власти Приморья предложение Счетной палаты о реконструкции действующей дороги в целом поддержали.

«Согласен с предложением Счетной палаты с учетом того, что нужно завершить первый этап, в том числе доделать обход через Большой Камень. Нужно понимать, что это крупнейший сейчас узел, который является центром и драйвером судостроения, металлургического комбината. Поэтому этот участок нужно проходить и далее уже рассматривать реконструкцию», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный отчет Счетной палаты перед Госдумой может состояться в мае.