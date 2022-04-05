Пермь, 5 апреля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Перми возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который дал взятку заместителю директора управляющей компании. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, в январе 2022 года мужчина перевел 15 тыс. рублей заместителю руководителя УК. В ответ пермяку должны были предоставить доступ в подвальное помещение дома для размещения майнинговых устройств. При этом заключение каких-либо договоров не подразумевалось.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконные действия в интересах дающего»).