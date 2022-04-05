София, 5 апреля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Болгарский лидер Румен Радев предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану развивать сотрудничество Болгарии и Турции в сфере энергетики, сообщается на сайте главы Болгарии.

President.bg Румен Радев у телефона

По его словам, болгарская сторона готова к активизации партнерства в энергетическом секторе и обеспечению альтернативных поставок энергии из Турции в случае продолжения специальной операции России на Украине.

Кроме того, Радев одобрил посредничество турецких властей в вопросе разрешения ситуации дипломатическим путем. Он также призвал Эрдогана к координации шагов по эвакуации болгарских и турецких экипажей судов, которые находятся в украинских портах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля болгарское министерство регионального развития и общественных работ объявило о том, что Болгария и Турция выделят около 34 млн евро на развитие регионов, прилегающих к болгарско-турецкой границе.