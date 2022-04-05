Благовещенск, 5 апреля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Благовещенске совершил наезд на пешехода водитель автомобиля, ехавший на красный свет. В ДТП пострадала семнадцатилетняя девушка, сообщили в ГИБДД города.

Prokuror-kaluga.ru Место ДТП

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Авария произошла вечером 4 апреля на регулируемом перекрёстке, девушка шла через дорогу на зелёный свет. Амурчанка госпитализирована с травмами.

В Благовещенске в 2022 году несовершеннолетних пешеходов сбивали уже девять раз. В январе одиннадцатилетний школьник пострадал на том же перекрестке, на котором сбили девушку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГИБДД Благовещенска констатировали рост количества ДТП, в которых были сбиты дети. За первые 18 дней 2022 года в таких авариях пострадали трое школьников.