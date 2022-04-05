Оренбург, 5 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области активизировался паводок. На утро 5 апреля закрыто 12 мостов. Об этом сообщает Главное управление дорожного хозяйства региона.

Admobninsk.ru Паводок

Низководные мосты ушли под воду, и движение по ним не представляется возможным. Кроме того, до 6 апреля из-за подъема талых вод продлевается ограничениена участке трассы Беляевка — Междуречье в Беляевском районе.

В Оренбуржье остаются зарытыми пять участков автодорог. Причиной тому — переливы талых вод через проезжую часть.

Добавим, в регионе установилась теплая погода. Реки вскрываются ото льда.