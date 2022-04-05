Пекин, , 07:18 — REGNUM Жители Германии из-за газового кризиса в Европе начали массово закупать дрова, сообщает китайская газета «Гуаньча».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание утверждает, что таким образом немцы пытаются подготовиться к зиме на фоне потенциальной нехватки газа в Германии для отопления жилых домов. Также в ФРГ вырос спрос среди населения на дровяные печи. Читатели газеты удивились такой тенденции в Германии.

«После того, как «Зеленые» вошли в правительство, они предложили начать жечь дрова. Волшебно!», — пошутил один из читателей.

Другие пользователи издания указали, что Европа укоряла Китай в использовании одноразовых деревянных палочек, однако теперь сама начинает использовать дерево для отопления. Один из читателей отметил, что Германия возвращается в то состояние, которое было после Второй Мировой войны.

«Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России», — пошутил один из читателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие автопроизводители выразили обеспокоенность возможным прекращением импорта российского природного газа в Германию. По их данным, из-за санкций отрасль окажется в тяжелом положении.