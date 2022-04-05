Красноярск, , 07:18 — REGNUM В Красноярском крае постепенно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, но темпы снижения продолжают замедляться. Об этом в своём телеграм-канале 5 апреля сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

По его словам, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших снизилось в 1,3 раза.

Горяев подчеркнул, что сейчас в крае преобладающим штаммом коронавируса стал «Омикрон» линии ВА. 2 – так называемый «Стелс-Омикрон». Ещё в начале февраля его доля составляла 5% от числа исследованных проб, а на сегодняшний день — более 70%.

Также в крае снижается число заболевших ОРВИ и гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля в регионе выявлено 360 345 носителей коронавируса, выздоровели 346 432 человека, скончались 10 614 ковид-пациентов.

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