Чебоксары, 5 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Чувашии определились с началом особого противопожарного режима. Он начнёт действовать с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Особый противопожарный режим будет действовать в республике с середины апреля до особого распоряжения. В этот период вводятся дополнительные требования. В частности, при IV—V классах пожарной опасности с учётом погоды запрещается посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы.

В рамках данного постановления даны поручения органам власти. На них возложено проведение мероприятий по противопожарной защите объектов экономики и социально значимых объектов, разработка планов тушения пожаров, выставление временных пожарных постов.

В частности, минприроды поручено организовать контрольно-пропускные пункты и создать мобильные группы для патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков. Минсельхоз в рамках противопожарных мероприятий должен обратить «особое внимание на недопущение выжигания сухой растительности, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного назначения».

Органам муниципальной власти рекомендовано обеспечить создание патрульно-маневренных «в целях обнаружения неконтролируемых палов сухой травы», а также обеспечить до 30 апреля обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения ЧС, определить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйных приусадебных участков и разработать комплекс «дополнительных мероприятий по недопущению выжигания сухой растительности на неиспользуемых (бесхозяйных) землях сельскохозяйственного назначения».