Благовещенск, 5 апреля 2022, 07:20 — REGNUM Более ста педагогов готовы приехать работать в населённые пункты Приамурья. Наиболее подходящих претендентов будут выбирать по конкурсу в рамках проекта «Земский учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В сёлах и небольших городах Амурской области открыты 38 вакансий для учителей, на них претендуют 103 человека.
Больше всего претендентов на место учителей начальных классов в двух школах и учителя истории и обществознания. За время реализации в Приамурье проекта «Земский учитель» в школы региона приехали работать 87 педагогов. Программа помогает решать проблему нехватки учителей на селе.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в школах Амурской области по программе «Земский учитель» начал работать 41 педагог.