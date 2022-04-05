Благовещенск, 5 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Более ста педагогов готовы приехать работать в населённые пункты Приамурья. Наиболее подходящих претендентов будут выбирать по конкурсу в рамках проекта «Земский учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова Учитель в средней школе алтайского села Кучук

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В сёлах и небольших городах Амурской области открыты 38 вакансий для учителей, на них претендуют 103 человека.

«Это специалисты не только из Амурской области, но и из Калининградской, Тюменской, Московской, Ленинградской областей и Ханты-Мансийского АО, Приморского и Камчатского краев. Также есть представители Крыма, Башкирии, Тувы, Марий Эл, Алтайского края, Бурятии и Калмыкии. Помимо двух миллионов рублей большинству учителей предоставят муниципальное жилье. Цель проекта — не просто закрыть остродефицитные вакансии учителей, а привлечь высококвалифицированных педагогов, которые помогут повысить качество образования в регионе», — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Больше всего претендентов на место учителей по истории и обществознанию начальных классов в двух школах. За время реализации в Приамурье проекта «Земский учитель» в школы региона приехали работать 87 педагогов. Программа помогает решать проблему нехватки учителей на селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в школах Амурской области по программе «Земский учитель» начал работать 41 педагог.