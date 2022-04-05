Астана, 5 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Правительство Казахстана значительно понизило прогноз роста ВВП страны в 2022 году — с ожидавшихся ранее 3,9% до 2,1%. Об этом министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров заявил 5 апреля на заседании правительства, во время представления прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2022−2026 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Алибек Куантыров «Прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%».

Напомним, в 2020 году показатель ВВП Казахстана упал на 2,6%, по итогам 2021 года — вырос на 4%. А в декабрьском прогнозе правительства прирост ВВП в 2022 году ожидался на уровне 3,9%.

Куантыров также объявил о повышении прогноза среднегодовой цены на нефть, используемой при расчёте бюджета 2022 года, с $60 до $90 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции, чтобы избежать вторичных санкций со стороны США и ЕС.

Читайте также: Эксперт: Пора снять розовые очки, Казахстан — не союзник России