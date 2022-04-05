Вашингтон, 5 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Опрос о необходимости кнопки «редактировать» в социальной сети Twitter устроил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующий пост он разместил 4 апреля в своём аккаунте в микроблоге.

Daniel Oberhaus Илон Маск

На странице Маска в Twitter размещено сообщение с вопросом: «Хотите ли вы введения кнопки редактирования?» А ниже опрос с вариантами ответа «да» и «нет».

Публикацию Маска прокомментировал генеральный директор Twitter Параг Агравал. Он уточнил в комментариях, что результаты опроса будут очень важны и попросил пользователей голосовать с осторожностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск заявил о приобретении 9,2% акций Twitter. Пакет акций стоимостью около $2,89 млрд делает Маска одним из крупнейших держателей акций данной социальной сети.