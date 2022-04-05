Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 4 апреля в области официально выявлено 405 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на 15 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 3 апреля (420 случаев), суточное снижение составило 3,6%.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 985 650 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Отметим, что менее 500 случаев заражения SARS-CoV-2 в Ульяновской области выявляют восьмые сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 197 743 случая заражения коронавирусом, выздоровели 190 844 жителя, умерли 4577 пациентов.