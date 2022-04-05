Донецк, , 06:52 — REGNUM Украинские каратели обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Ленинский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В 02:34 по Донецку (Ленинский район) выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — заявили в представительстве.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадал ребенок. Также повреждения получили несколько домов по улице Муравьева. Кроме того, украинские боевики из «Градов» обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля украинские боевики обстреляли Горловку, Ясиноватую и Макеевку. Боевики обстреливали населенные пункты из гранатометов, минометов и тяжелой артиллерии.