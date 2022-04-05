Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM На Сахалине судебные приставы приостановят исполнительные производства в отношении лиц, участвующих в специальной операции России в защиту Донбасса, об этом сообщается на сайте областного УФССП.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

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Подобная процедура предусмотрена законом «Об исполнительном производстве».

Для приостановки судебного производства в службу могут обратиться сами граждане или их законные представители. Принять решение о заморозке производства приставы могут и самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж вертолёта Ка-52 Черниговского отдельного вертолетного полка из Приморья майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев с 24 февраля по 20 марта в интересах группировки ВДВ выполнили 25 боевых вылетов на поддержку войск России на Украине.