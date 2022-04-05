Пхеньян, 5 апреля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Северная Корея не считает Южную Корею своим врагом и не хочет войны с ней, если та не нападёт первой. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы Северной Кореи

Как уточнила Ким Ё Чжон, лидер КНДР Ким Чен Ын уже неоднократно говорил, что врагом страны является сама война, которую надо предотвратить. Поэтому пока Южная Корея не предпринимает военных действий против Северной Кореи, она не является врагом КНДР.

«Если армии обеих сторон будут сражаться друг с другом, неважно, кто выиграет, наша нация получит еще большую рану, чем полвека назад. Мы точно выступаем против такой войны», — пояснила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына уверила, что КНДР ни за что не нанесёт удар первой. Однако, по её словам, если войска Южной Кореи тронут хотя бы пядь земли Северной Кореи, то они «попадут в ужасную катастрофу», которую невозможно вообразить. При этом Ким Ё Чжон ещё раз подчеркнула, что КНДР первой не выпустит в сторону Южной Кореи «ни одной пули», так как граждане двух стран являются одной нацией и не должны сражаться друг с другом.

Ким Ё Чжон выразила надежду, что власти Южной Кореи перестанут опасаться за собственную безопасность, не имея на это никаких причин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи, если та пойдёт на военную конфронтацию. Такая резкая реакция была вызвана словами главы минобороны Южной Кореи Со Ука, который заявил о наличии в стране ракет, способных «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее.