Куала-Лумпур, , 06:35 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 10 002 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Из них 9904 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 256 469. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 28 пациентов с коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 127 человек.

В настоящее время на малайзийской территории числится 179 619 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 236 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.