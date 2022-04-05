Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Госдепартамент США утвердил решение о продаже Болгарии восьми американских истребителей F-16 C/D Block 70, а также дополнительно оборудования к ним. Об этом сообщило 4 апреля на своем сайте управление Пентагона по сотрудничеству в сфере безопасности.

Стоимость контракта составляет $1,673 млрд. Далее сделку должны рассмотреть и согласовать Палата представителей и Сенат Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля румынский президент Клаус Йоханнис объявил о планах Румынии закупить у американской стороны партию истребителей нового поколения F-35 для модернизации и укрепления военно-воздушных сил республики.

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