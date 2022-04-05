Омск, 5 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Первые дни апреля в Омской области были пасмурными, с мокрым снегом и дождём. Днём с 1 по 3 апреля температура в регионе повышалась до +2…+13 °С. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, 5 апреля территория региона будет оставаться на периферии циклонических вихрей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце и тепло

Местами в Омской области пройдёт дождь, днём 5 апреля в отдельных районах ожидается сильный ветер. Температура воздуха днём +14…+19 °С, местами до +9 °С.

Добавим, в Омске максимальная температура воздуха (+15,2 °С) 5 апреля была зафиксирована в 1995 году, минимальная (-26,1 °С) – в 1912 году.

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