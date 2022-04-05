Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 апреля вероятны порывы ветра силой до 20 м/с. Такой прогноз дали синоптики.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

Также они не исключаю. ют обильного мокрого снегопада. Всё это может повлечь гололёд.

В Главном управлении МЧС России по региону снова выступили к населению с призывом соблюдать правила безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Средний Урал пережил обильные снегопады. После них резко потеплело и на улицах возникли потопы.