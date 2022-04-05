Путин наградил орденом Дружбы мать-героиню с Чукотки
Москва, 5 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вручил матери-героине, оленеводу Чукотки Марии Щербаковой орден Дружбы.
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«Мария Васильевна Щербакова — гордость Чукотки, настоящая тундровичка и мать-героиня. Она больше 50 лет работала в оленеводстве на Бургахчане, родила и воспитала десятерых детей, у неё 20 внуков, и она продолжает воспитывать правнуков.
За свои заслуги в развитии сельского хозяйства Мария Щербакова была награждена Орденом Дружбы. Награду она получила лично от президента Владимира Путина», — написал в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.
5 апреля Мария Щербакова отмечает 80-летний юбилей.
«От всей Чукотки поздравляю с юбилеем! Благополучия и тепла всей вашей дружной семье!» — пожелал Копин.
Как сообщало ИА REGNUM, награждён орденом Дружбы глава Якутии Айсен Николаев. Документ о вручении ему награды подписал президент России Владимир Путин.