Токио, , 06:15 — REGNUM Переговоры глав МИД стран Группы семи (G7) состоится 7 апреля в Брюсселе. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба МИД Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 проведут в Брюсселе отдельные переговоры, которые будут предварять встречу глав МИД стран-членов НАТО, запланированную на тот же день, 7 апреля.

В обоих совещаниях будет принимать участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Это будет его второе участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО по особому приглашению со стороны военного альянса. Уточняется, что планируется укрепление сотрудничества между Японией и странами НАТО, не только в свете ситуации на Украине, но и в плоскости реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии назвали усиление санкций против России единственным путём в свете ситуации на Украине, даже если этот шаг отрицательно повлияет на экономику Японии.

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