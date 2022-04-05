Сеул, , 06:13 — REGNUM Делегация избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на переговорах с представителями американской администрации в Вашингтоне подтвердила верность союзническим отношениям между странами и договорилась об их укреплении. Об этом со ссылкой на главу южнокорейской делегации, депутата от партии «Гражданская сила» Пак Чина 5 апреля сообщает агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

О первых результатах переговоров Пак Чин заявил после встречи с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Пак Чин «Мы донесли желание избранного президента укрепить альянс Южной Кореи и США до уровня всеобъемлющего и стратегического и достигли консенсуса».

По его словам, в качестве основной стратегии предотвращения «провокаций со стороны КНДР» Южная Корея и США считают необходимым укреплять политику сдерживания, включая все имеющиеся в распоряжении средства сдерживания. А также продолжать добиваться «полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации» Корейского полуострова.

Отмечается, что на встрече также обсуждалась ситуация, возникшая в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, состав правительства избранного президента Юн Сок Ёля может быть объявлен к концу следующей недели. Оно должно приступить к работе 10 мая — в день инаугурации нового президента.

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