Днепропетровск, Украина, 31 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Десять человек были госпитализированы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Днепропетровской области на Украине. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе возле села Елизаветовка в Петриковском районе. Столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль DAF с прицепом.

Микроавтобус осуществлял рейс по маршруту «Днепропетровск — Каменское». В результате ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса и водитель. Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

Отмечается, что водителя микроавтобуса пришлось деблокировать с помощью специального гидравлического инструмента.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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