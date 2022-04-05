Якутск, , 06:17 — REGNUM Якутия не является исключительным регионом России в плане угроз НАТО, считает член общественной палаты республики, председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей Соболев. Он уверен, что географическое положение республики не смягчит угроз в случае эскалации конфликта, сообщило Yakutia-daily. ru.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наивно полагать, что Якутия остается в безопасности в военном плане из-за географического положения, это не так. В случае эскалации конфликта наша республика с её богатыми запасами стратегического сырья будет такой же целью, как и все остальные регионы страны», — отметил Сергей Соболев.

Он напомнил, что изначально военно-политический блок НАТО был основан с целью защиты Европы от влияния СССР, тогда его членами стали 12 стран, а теперь их уже 30, несмотря на то, что Советский Союз уже прекратил существование.

«Заявленная военная угроза исчезла, но Североатлантический альянс остался и начал выступать агрессором. На саммите НАТО в июле 2016 года Россия признана основной угрозой безопасности для НАТО, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией организации», — напомнил Сергей Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники Чукотки поддержали инициативу депутатов окружной Думы о разрыве отношений и соглашений с Всемирным фондом дикой природы WWF, так как деятельность финансируемой недружественными иностранными государствами организации вызывает серьёзные опасения и угрожает национальной безопасности России.