Якутск, 5 апреля 2022, 06:17 — REGNUM Якутия не является исключительным регионом России в плане угроз НАТО, считает член общественной палаты республики, председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей Соболев. Он уверен, что географическое положение республики не смягчит угроз в случае эскалации конфликта, сообщило Yakutia-daily. ru.
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Он напомнил, что изначально военно-политический блок НАТО был основан с целью защиты Европы от влияния СССР, тогда его членами стали 12 стран, а теперь их уже 30, несмотря на то, что Советский Союз уже прекратил существование.
Как сообщало ИА REGNUM, общественники Чукотки поддержали инициативу депутатов окружной Думы о разрыве отношений и соглашений с Всемирным фондом дикой природы WWF, так как деятельность финансируемой недружественными иностранными государствами организации вызывает серьёзные опасения и угрожает национальной безопасности России.