Челябинск, 5 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В Челябинске после убийства собаки на улице Братьев Кашириных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

ru.torange.biz Уголовное дело

Как пишет 74.ru, его завели по части 1 статьи 245 УК РФ. Она предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, собаку выбросили с двадцатого этажа. Местные жители считают, то это сделала десятилетняя девочка.