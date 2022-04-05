Хабаровск, 5 апреля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края подготовили перечень свободных участков для ведения садоводства и огородничества.

(сс) sonderangebod Огород

Читайте также: Петербуржцы скупают в оранжереях рассаду овощей

«Всего в крае для дачников определили 1658 наделов. Желающих посадить огород этой весной больше всего в Хабаровске. Для жителей краевого центра сформирован перечень из 320 участков. Все участки находятся в границах действующих садоводческих товариществ. Средняя площадь каждого — 6 соток.⠀

Это так называемые «отказные» земли. Дачники, которые ранее использовали участки, бросили их. Теперь ими распоряжаются муниципалитеты. Оформить наделы можно как в собственность, так и в аренду. Перечни участков, а также вся информация — на сайтах минимущества и муниципалитетов», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в оранжереях садово-парковых предприятий Петербурга, где на продажу выращивается рассада овощей для последующей высадки в грунт, зафиксировали начало весеннего ажиотажа и составили рейтинг наиболее популярных у горожан овощных культур.