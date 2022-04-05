Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Эпоха международных отношений, которая сменила период холодной войны, закончилась. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 4 апреля в ходе выступления на торжественной церемонии установки бюста 61-го главы Госдепартамента США Джеймса Бейкера.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Соединенные Штаты «вновь обнаружили себя в вихре истории». Блинкен добавил, что «более напористый Китай» бросает вызов мировому порядку, который длительное время служит основой «безопасности и процветания американского народа, а также народов всего мира».

91-летний бывший госсекретарь Бейкер добавил, что «ветры войны сильно дуют на Украине». Он считает, что действия Запада в отношении России и Украины направлены на то, чтобы «насилие не распространялось» и чтобы «острая международная ситуация не обострялась еще сильнее». При этом экс-госсекретарь призвал западные страны не «праздновать победу преждевременно».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта официальный представитель Минобороны Китая У Цянь потребовал от США прекратить не раздувать «китайскую угрозу» и обвинил Вашингтон в подрыве мира и стабильности на планете.