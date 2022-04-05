Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM На Сахалине родители пожаловались, что в детском саду Ноглик уменьшились порции еды. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко распорядился провести проверку, об этом он 5 апреля написал в своём телеграм-канале.

Детское питание

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Жители обратились к губернатору в соцсетях. Лимаренко заявил, что в нынешней ситуации экономить на питании детей недопустимо.

Он пообещал, что по результатам проверки виновные лица будут наказаны.

«Ни повышения цены, ни уменьшения порций в детских садах на Сахалине и Курилах не будет. Это моя принципиальная позиция», — написал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в детских садах и школах Перми могут подвергнуть корректировке меню. На рацион влияет экономическая ситуация, когда цены на продукты питания увеличиваются. Об этом написал портал59.RU.