Москва, , 05:50 — REGNUM Оставшийся без лицензии почти год назад АО «Профессиональный инвестиционный банк» из Перми пытается обжаловать четыре предписания Центробанка России. Заявление рассмотрят 11 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иск был подан в конце марта 2022 года. Ответчиком выступает Центробанк России. Речь идёт «о признании незаконными предписаний от06.11.2020 года №36-10-2-1/12757 ДСП, от29.12.2020 года № 36-10-2-1/14883 ДСП, от29.03.2021 года №36-10-2-1/3255 ДСП, от29.03.2021 года №12-1-1/1473 ДСП». Детали предписаний пока не сообщались.

Напомним, банк из Перми лишился лицензии23.04.2021 года. На сегодня АО находится в стадии банкротства.

На начало февраля 2022 года у банка установлены требования перед 274 кредиторами на общую сумму более 1,211 млрд рублей.