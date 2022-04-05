Лопнувший банк обжалует предписания Центробанка России
Москва, 5 апреля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Оставшийся без лицензии почти год назад АО «Профессиональный инвестиционный банк» из Перми пытается обжаловать четыре предписания Центробанка России. Заявление рассмотрят 11 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан в конце марта 2022 года. Ответчиком выступает Центробанк России. Речь идёт «о признании незаконными предписаний
Напомним, банк из Перми лишился лицензии
На начало февраля 2022 года у банка установлены требования перед 274 кредиторами на общую сумму более 1,211 млрд рублей.