Москва, 5 апреля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Оставшийся без лицензии почти год назад АО «Профессиональный инвестиционный банк» из Перми пытается обжаловать четыре предписания Центробанка России. Заявление рассмотрят 11 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Иск был подан в конце марта 2022 года. Ответчиком выступает Центробанк России. Речь идёт «о признании незаконными предписаний от 06.11.2020 года №36−10−2-1/12 757 ДСП, от 29.12.2020 года № 36−10−2-1/14 883 ДСП, от 29.03.2021 года №36−10−2-1/3255 ДСП, от 29.03.2021 года №12−1-1/1473 ДСП». Детали предписаний пока не сообщались.

Напомним, банк из Перми лишился лицензии 23.04.2021 года. На сегодня АО находится в стадии банкротства.

На начало февраля 2022 года у банка установлены требования перед 274 кредиторами на общую сумму более 1,211 млрд рублей.