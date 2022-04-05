Москва, , 05:47 — REGNUM Во вторник, 5 апреля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), утром местами гололедица, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

И. И. Бродский. Весна. 1914

В ночь на 6 апреля в Москве также небольшие осадки, местами умеренные, гололедица. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер южный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с, ночью — южный, юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В среду, 6 апреля, днём в столице ожидается +4… +6 °C, по области +2… +7 °C, облачно, небольшие осадки, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C, мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, постепенного потепления следует ожидать в Москве с 6 апреля.

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