Киев, , 05:46 — REGNUM Выступление перед Советом Безопасности ООН планирует президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер заявил 4 апреля в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Зеленский уточнил, что 5 апреля он выступит с видеообращением к парламенту Италии, а также в Совете Безопасности ООН.

Подготовку к выступлению Зеленского на Совбезе ООН подтвердил пресс-секретарь миссии Великобритании при международной организации Мунго Вудифилд в эфире телекомпании CNN. Как отметил представитель Великобритании, которая является страной-председателем в Совбезе ООН, выступление украинского лидера намечено на 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

На 5 апреля намечено заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине. Консультации состоятся в первой половине дня по времени Нью-Йорка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время выступления президента Украины Зеленского перед депутатами парламента Румынии несколько румынских народных избранников покинули зал заседаний высшего законодательного органа страны.

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