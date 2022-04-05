Абакан, , 05:39 — REGNUM В Хакасии впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по испанскому языку. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Досрочный период ЕГЭ в Хакасии продолжили экзамены по письменной части английского и испанского языков, истории и физике. В них принял участие 21 выпускник прошлых лет. Экзамен по испанскому языку в Хакасии сдали впервые.

Напомним, в 2021 году впервые в Хакасии три одиннадцатиклассника захотели сдать ЕГЭ по китайскому языку. Средний балл был выше 85.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ЕГЭ в 2022 году пройдёт с 26 мая по 2 июля без ограничений по COVID-19.

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