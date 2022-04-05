Пекин, , 05:37 — REGNUM Китайский строительный банк, один из крупнейших государственных коммерческих банков Китая, показал, что его чистая прибыль выросла на 11,09% в годовом исчислении до 303,93 млрд юаней (около $47,86 млрд) в прошлом году, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Штаб-квартира Bank of China (Пекин, Китай) Yoshi Canopus

Компания сообщила о 302,51 млрд юаней чистой прибыли, приходящейся на акционеров банка в 2021 году, что на 11,61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету компании, поданному на Шанхайскую фондовую биржу.

В конце прошлого года совокупные активы кредитора составили 30,25 трлн юаней, что на 7,54% больше, чем на конец 2020 года. Его коэффициент просроченных кредитов на конец прошлого года составлял 1,42%, что на 0,14 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

В 2022 году банк продолжит поддерживать реальный сектор экономики, выдавать более инклюзивные кредиты малому и микропредприятиям и координировать усилия по предоставлению финансовых услуг низкоуглеродным отраслям промышленности, говорится в отчете.