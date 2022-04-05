Петропавловск-Камчатский, 5 апреля, 2022, 05:35 — ИА Регнум. На базе Камчатского политехнического техникума будет создан кластер для подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Техникум получил на реализацию этого проекта субсидию в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по итогам конкурса Минпросвещения РФ. Кадры будут готовить для АО «Быстринская горная компания», которая разрабатывает месторождение Кумроч.

На создание кластера техникум получит 100 млн рублей из федерального бюджета, 30 — из краевого. Ещё 30 млн рублей вложит горнодобывающая компания.

«Создание на Камчатке рабочих мест в промышленности для местных жителей — очень важная задача. Залогом её решения является образование, заточенное под эти рабочие места», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Планируется, что кластер начнёт работать уже в сентябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге для успешного внедрения новой модели транспортного обслуживания (транспортной реформы) переобучают водителей общественного транспорта.