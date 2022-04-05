Манадо, Индонезия, 5 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Молуккском море у берегов Индонезии 5 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Молуккские острова (Острова специй)

Землетрясение произошло в 09:44 по местному времени (04:44 мск), его эпицентр располагался в 226 километрах к северо-востоку от города Манадо (451 тысяча жителей) и в 135 километрах к северо-западу от города Тернате (101 тысяча жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Угроза цунами не объявлялась, данных о пострадавших или разрушениях также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Вануату.