Пекин, , 05:30 — REGNUM В прошлом году у ведущих китайских девелоперов были зафиксированы стабильные стабильные продажи, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2021 году общий объем продаж 100 крупнейших застройщиков Китая достиг 9,08 трлн юаней (около $1,43 трлн), увеличившись на 3,9% в годовом исчислении, говорится в отчете исследовательского института недвижимости China Index Academy.

Отчет также показал, что средняя выручка от продаж компаний, занимающихся недвижимостью, составила 49,86 млрд юаней, увеличившись на 19,3%, в то время как их средняя чистая прибыль выросла на 0,4% до 5,62 млрд юаней в прошлом году. Согласно отчету, на долю 100 крупнейших разработчиков в прошлом году пришлось 49,9% доли рынка.