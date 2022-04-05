Петропавловск-Камчатский, , 05:37 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском местного жителя привлекли к административной ответственности за действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полицейские установили, что 42-летний мужчина в марте 2022 года разместил на своей странице в соцсети видеозапись с содержанием информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Составлен протокол об административном правонарушении.

Городским судом мужчина был признан виновным, ему назначили штраф в 50 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Шебалинском районе Республики Алтай повторно уличили 39-летнюю местную жительницу в дискредитации Вооружённых сил России.