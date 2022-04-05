Пекин, , 05:27 — REGNUM Поставки устройств для умного дома в Китае в 2021 году неуклонно увеличивались в годовом исчислении, согласно промышленному отчету, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

По данным международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), производители устройств для умного дома в стране за этот период отгрузили более 220 млн устройств, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным IDC, в четвертом квартале 2021 года Китай отгрузил около 63,4 млн устройств для умного дома, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Корпорация прогнозировала, что поставки устройств для умного дома в Китае в этом году вырастут на 17,1% и составят более 260 млн единиц. IDC, основанная в 1964 году, является глобальным поставщиком маркетинговых исследований, консультационных услуг и мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских технологий.