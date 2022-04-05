Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличения поставок вооружений Киеву, передает телеканал CNN со ссылкой на письмо законодателей.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе 30 членов Конгресса США требуют, чтобы Белый дом расширил список вооружений и их количество, предназначенных к поставкам киевским властям. В частности, конгрессмены требуют от Байдена передать Украине истребители, зенитные и противокорабельные ракеты. Телеканал отмечает, что требования законодателей основаны на списке желаемых вооружений, которые предоставил Соединенным Штатам Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США подтвердили поставку Киеву беспилотников, а также противотанковых ракетных и зенитно-ракетных комплексов. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, эти вооружения находятся в приоритете для поставок киевским властям.

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