Пекин, , 05:24 — REGNUM Котирующиеся на бирже банки Китая зафиксировали снижение коэффициента безнадежных кредитов в 2021 году на фоне активизации усилий по предотвращению финансовых рисков, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Банки

Все шесть государственных коммерческих банков сообщили о снижении коэффициента безнадежных кредитов в конце 2021 года по сравнению с прошлым годом. Все цифры находятся в пределах 1,5%, при этом самый низкий показатель в 0,82% зафиксирован Почтовым сберегательным банком Китая.

Два зарегистрированных на бирже акционерных банка, China Citic Bank и China Everbright Bank сообщили о снижении как непогашенной стоимости, так и доли их безнадежных кредитов. Улучшение качества активов можно объяснить усилиями по оптимизации структуры активов и устранению остаточных рисков, сказал президент China Citic Bank Фан Хэйин.

Чтобы управлять рисками с учетом перспектив, Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) избавился от проблемных кредитов на сумму 190 млрд юаней (около $30 млрд), в то время как Банк Китая снизил потенциальные риски по активам на сумму около 100 млрд юаней в 2021 году.

Коэффициент покрытия резервов ICBC впервые за семь лет превысил 200%, а показатель Сельскохозяйственного банка Китая вырос на 33,53 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, увеличившись до 299,73% в конце 2021 года.